أعلنت إدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة راس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أسماء مستحقي الوحدات السكنية الجديدة بعمارات الزهور بحي شرق المدينة.

وقال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه من المقرر أن تجرى القرعة العلنية لهذه الوحدات السكنية، يوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس الجارٍ بقاعة الوحدة المحلية للمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن القرعة ستجرى لـ81 مستحقا، وسيجري تسليم الوحدات عقب ورود الموافقة من جهاز تنمية سيناء، وإنهاء جميع الإجراءات المالية.

وأوضح أن جميع الوحدات السكنية كاملة المرافق، وجرى تشطيبها على أعلى مستوى ورصف وتأهيل جميع الطرق الفرعية وربط المنطقة بجميع أحياء المدينة.