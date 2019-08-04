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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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"الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".. فضل تكبيرات ذي الحجة

"الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".. فضل تكبيرات ذي الحجة

بالأسماء.. حركة تنقلات لـ15 قيادة أمنية في الجيزة.. والإبقاء على رؤساء المباحث

بالأسماء.. حركة تنقلات لـ15 قيادة أمنية في الجيزة.. والإبقاء على رؤساء المباحث

بالأسماء.. حركة تنقلات في مديرية أمن جنوب سيناء

بالأسماء.. حركة تنقلات في مديرية أمن جنوب سيناء

"ميجان" تؤلف كتاباً عن علاقتها بكلاب الإنقاذ

"ميجان" تؤلف كتاباً عن علاقتها بكلاب الإنقاذ

دورات تدريبية لمدرسى أسيوط لنبذ العنف مع الطلاب

دورات تدريبية لمدرسى أسيوط لنبذ العنف مع الطلاب

الأوتوبيس "أبودورين" فسحة مصطافى الإسكندرية: طوف وشوف بـ"15 جنيه"

الأوتوبيس "أبودورين" فسحة مصطافى الإسكندرية: طوف وشوف بـ"15 جنيه"

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"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

مصيف فى الغردقة لمرضى"العباسية".. علاج وترفيه

مصيف فى الغردقة لمرضى"العباسية".. علاج وترفيه

في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

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