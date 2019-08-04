بالأسماء.. حركة تنقلات في مديرية أمن جنوب سيناء

04:27 ص | الأحد 04 أغسطس 2019

04:27 ص | الأحد 04 أغسطس 2019

اعتمد اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، حركة تنقلات لرؤساء مباحث مراكز وأقسام الشرطة داخل المحافظة، والمنتدبين خارجها.

وشملت الحركة ما يلي:

1- نقل اللواء شريف محمد عطية التلواني من مديرية أمن الإسكندرية، إلى مدير إدارة تأمين المناطق السياحية في شرم الشيخ.

2- العميد عبد الرحمن مأمون، مديرا لتأمين الطرق والأفواج السياحية.

3- نقل العميد محمود شفيق إبراهيم من مديرية أمن المنيا، إلى مفتش شرطة دهب.

4- نقل العميد محمود صلاح الدين محمود من مديرية أمن جنوب سيناء، إلى رئيس قسم الانضباط وحقوق الإنسان.

5- نقل العميد هادي عبد الله فتح الله من مديرية أمن أسوان، إلى مدير ادارة شرطة النجدة بجنوب سيناء.

6- نقل العميد السيد عز الرجال من مديرية أمن أسوان، إلى مفتش شرطة طابا.

7- نقل العقيد أحمد فتحي عبد العال من الإدارة العامة للنظم والمعلومات، إلى وكيل إدارة المرور في جنوب سيناء.

8- نقل أشرف السيد المحروس من مديرية أمن بني سويف، إلى نائب مأمور قسم شرطة رأس سدر.

9- نقل العقيد أحمد عاصم عبد العال من مديرية أمن الإسكندرية، إلى مفتش شرطة نويبع.

10- نقل العقيد معتز عبد المحسن من الإدارة العامة لتصاريح العمل، إلى نائب مأمور شرطة دهب.

11- نقل العقيد أحمد فتحي عبد العال من الإدارة العامة للنظم ومعلومات المرور بالقاهرة، إلى وكيل إدارة مرور جنوب سيناء.

12- نقل المقدم أحمد فرج كامل من مديرية أمن الدقهلية، إلى رئيس مباحث نويبع.

13- الرائد تركي عبد الحميد تركي، رئيس مباحث دهب.

14- نقل العميد هشام عبد الحميد من قسم شرطة نويبع، إلى قسم شرطة أبوزنيمة.

15- العميد أحمد رجب، مفتش مباحث نويبع.