ألقت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، القبض على ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف في مدينة لاهور الواقعة شرق البلاد.

ونقلت قناة "الحرة" الأخبارية عن المتحدثة باسم المعارضة الباكستانية قولها، إن السلطات الباكستانية احتجزت ابنة رئيس وزراء البلاد السابق المحتجز نواز شريف أثناء زيارتها لوالدها الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 7 أعوام داخل أحد السجون في مدينة لاهور الواقعة شرق البلاد.

وأضافت "الحرة"، أن مريم شريف احتجزت في سجن خارج مدينة لاهور الباكستانية، مشيرة إلى أن طبيعة عملية الاحتجاز لم تتضح بعد.

وقادت مريم نواز شريف مسيرات حاشدة في الآونة الأخيرة ضد الحكومة الباكستانية للمطالبة بضرورة الإفراج عن والدها.

يذكر أن المحكمة العليا الباكستانية قد قضت بعزل نواز شريف من منصبه عام 2017 بعد توجيه اتهامات بالفساد له على خلفية وثائق بنما التي تم تسريبها عام 2016.