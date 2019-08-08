أجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جولة موسعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلى من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل المشروعات، والموقف التنفيذى لها.

وتجول الوزراء برفقة رئيس الوزراء، بالمنطقة الشاطئية، وصعدوا إلى أحد الأبراج، حيث شرح لهم وزير الإسكان الموقف التنفيذى للأعمال، وأكد رئيس الوزراء ان زيارته والوزراء إلى المشروعات المختلفة في مدينة العلمين الجديدة، هي رسالة مهمة، بأن الحكومة موجودة في قلب هذه المنطقة، ليرى الشعب المصري حجم الإنجاز الذي تحقق على الأرض خلال عامين، بينما يستلزم في الفترات العادية أكثر من هذه الفترة بكثير.

وقال "مدبولي": "إننا اليوم نتحدث عن مدينة بكاملها، بها مشروعات سكنية، وجامعات، ومدينة للثقافة والفنون، ومشروعات سياحية وترفيهية، وأبراج عملاقة، وتلك رسالة تأكيد أننا نستطيع أن نتقدم، والتحرك بسرعة من أجل مستقبل أفضل لأولادنا".

وتطرق رئيس الوزراء إلى انخفاض رقمي التضخم والبطالة اللذين أعلنت عنهما وزيرة التخطيط اليوم، فهما يردان على أي تساؤل، فنسب البطالة أصبحت أقل مما عليه في بلدان عديدة بالمنطقة، فالاقتصاد والبناء هو التحدي الأكبر، وكلما ازداد الإنجاز به، تزيد هجمات الإرهاب شراسة، ولن يستطيع أحد أن يوقف محاولاتنا للتقدم، وأشار إلى مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن العنف لا يوقف دولة، ومعربا عن أسفه لأهلنا الذين استشهدوا في حادث معهد الاورام، وفخره بالمواطنين الذين وقفوا إلى جانب الدولة وتعاونوا معها للحفاظ على استقرار بلدهم.

وأكد أن الأوضاع الآن تتحسن، ويبقى التحدي هو المحافظة على ما تحقق من إنجاز، فكلما ازدادت شراسة الإرهاب، ازددنا قوة وإصرارا على استكمال البناء والعمل، وبهذا وحده تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة كما نطمح.

وخلال جولتهم بالمنطقة الشاطئية، قال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 15 برجاً سكنياً بمدينة العلمين الجديدة بارتفاعات تتراوح بين 30 و42 دوراً، بإجمالى 4577 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 50 و350 م2، بخلاف المحال التجارية والجراجات والمطاعم وحمامات السباحة، ووصل متوسط نسبة التنفيذ 54 %، حيث تم الوصول إلى صب الدور الـ 26.

وبشأن أعمال الكبارى بالمنطقة الشاطئية، أوضح "الجزار"، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 2 كوبرى سيارات أعلى فتحات بوغازى ( 1 & 2 )، و2 كوبرى مشاة على الممشى أعلى بوغازى ( 3 & 4 )، وجارٍ ربط كبارى المشاه مع كبارى السيارات، وتم الانتهاء من الطريق الساحلى الجديد، بطول 48 كم، وجارٍ تنفيذ 3 كبارى لتلافى التقاطعات السطحية، وهى (كوبرى أمام بوابة مارينا 1 أعلى الطريق الساحلى القائم - كوبرى أعلى السكة الحديد ( الإسكندرية / مطروح ) - كوبرى أعلى طريق وادى النطرون)، وبلغت نسبة إنجازها 15 %، بجانب تنفيذ كوبرى مزلقان سيدى عبدالرحمن، بنسبة إنجاز 35 %، وتنفيذ 5 كبارى أعلى البحيرات الشرقية، وهى (كوبرى سيارات على طريق C15 بنسبة إنجاز 59 % - 2 كوبرى سيارات على طريق C5 بنسبة إنجاز 66 % - 2 كوبرى على طريقى A1-A2 بنسبة إنجاز 50 %)، بينما بلغت نسبة تنفيذ فرمة الطرق بالمنطقة الشاطئية 50 %.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ أيضا بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذ 4096 وحدة بمشروع "سكن مصر" (128 عمارة – ارتفاع أرضى + 7 أدوار متكررة – العمارة بها 32 وحدة)، وبلغت نسبة التنفيذ 18 %، وجارٍ الإعداد لبيع المرحلة الأولى، وجارٍ تنفيذ 1320 وحدة بإسكان "الداون تاون"، بمساحات تتراوح بين 100 و320 م2، وبلغت نسبة الإنجاز 37 %، وجارٍ الإعداد لبيع المرحلة الأولى، كما أنه جارٍ تنفيذ 12500 وحدة بالمرحلة الأولى بالحى اللاتينى بمساحات تتراوح بين 70 و240 م2، وبلغت نسبة الانجاز 14 %، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان، ويضم فيلات وشاليهات وعمارات، وتتراوح المسطحات بها بين 100 و350 م2، بخلاف الخدمات التجارية والترفيهية.

وأوضح "الجزار" أنه جارٍ تنفيذ المدينة الثقافية والتراثية، بمدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحتها 270 فداناً، وتضم (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى)، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالكامل بالمنطقة التجارية والترفيهية، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، وبلغت نسبة الإنجاز 30 %، وجارٍ تخصيص أنشطة مختلفة للمحال بنظام حق الانتفاع، وتم تخصيص 5 قطع أراضِ بالمنطقة الصناعية بأنشطة مختلفة، وتم تسليم المرحلة الأولى للمطور الصناعى بمسطح 500 ألف م2، من إجمالى 2.7 مليون متر مسطح، وتم بدء العمل بها.

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ الانتهاء من تشطيبات المرحلة الأولى بالممشى السياحى والشاطئى، والذى يبلغ طوله الإجمالى 7 كم، وجارٍ تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %، وسيتم تشغيل 4 كليات بالعام الدراسى 2019 – 2020، كما أنه جارٍ تنفيذ جامعة العلمين الأهلية، ويبلغ إجمالى مساحتها 128 فداناً، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة)، وجارٍ العمل فى المرحلة الأولى، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %.

وفي ما يتعلق بأعمال المرافق بمدينة العلمين الجديدة، قال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ خط المياه الجديد من محطة التحلية الرئيسية للمدينة بطاقة 150 ألف م3/يوم، لتغذية المنطقة الصناعية، ومشروعات الجامعة الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومشروع سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز 30 %، وتنفيذ أعمال شبكات المرافق (فرمة طرق - شبكات التغذية والصرف) بالمنطقة الجنوبية من المرحلة الأولى للمدينة بمسطح 15600 فدان، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التكريك وتشكيل وحماية جوانب البحيرات الشرقية بمسطح 385 فداناً، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والتشكيل للبحيرات الغربية بمسطح 344 فداناً، وبلغت نسبة التنفيذ 17 %، وللبحيرات الجنوبية بمسطح 237 فداناً، وبلغت نسبة التنفيذ 11 %.