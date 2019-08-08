انباء عن مصرع عدد من العناصر الارهابيه بمحافظة الفيوم فى مواجهات مع الداخلية

أفادت أنباء بمصرع عدد من العناصر الإرهابية بمحافظة الفيوم، في مواجهات مع الداخلية.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..