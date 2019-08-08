استغاث عامل (32 عاما) مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بقوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ في مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الشروق، وقرر بأنّه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصين عقب إيهامه بأنّهما من رجال الشرطة "أدلى بأوصافهما التقريبية"، واستوليا منه على حافظة نقوده وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وعلى الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمان وأمكن ضبطهما، وتبين أنّهما عاطلين وضبط بحوزتهما المسروقات وسلاح أبيض سكين، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد رجال الوزارة أنّ الضباط لن يستوقفوا مواطنا في الشارع لطلب محفظته.