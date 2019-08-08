وجه اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، بالمتابعة المستمرة لمخزون السلع التموينية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، للتأكد من توافرها خلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية، والعمل على زيادة المعروضات من اللحوم الحمراء والخضروات والفاكهة خلال فترة العيد للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري حملات مكثفة أسفرت خلال اسبوعين عن تحرير 1376 مخالفة تموينية، وضبط أكثر من 68 طنا من المضبوطات قبل العيد، حيث شملت المخالفات في 80 مخالفة لبيع سلع غذائية مغشوشة، و51 مخالفة بيع لحوم فاسدة، و16 مخالفة بيع دقيق مدعم وسلع تموينية وأسمدة مدعمة، و8 مخالفات في قطاع بيع اسطوانات البوتاجاز والوقود، و165 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وبيع بأزيد من السعر، و209 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و830 مخالفة عمل بدون شهادة صحية، 10 مخالفات استخدام أكياس سوداء في غير الغرض، 7 مخالفات إدارة منشآت بدون ترخيص.

وشملت المضبوطات في 2312 عبوة مواد غذائية، و465 عبوة منشطات جنسية، و5665 قطعة غيار سيارات، و152 عبوة دهانات، و11221 عبوة اختبار عينة، و1094 قطعة مستلزمات طبية، 12 عبوة مبيدات زراعية، ودقيق مدعم، و25 اسطوانة بوتاجاز.