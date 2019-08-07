عقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق "تحيا مصر"؛ لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

وأكد السعيد، خلال الاجتماع، أن أجهزة المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ المبادرة، وتذليل أي عقبات، وتسخير كل ما يلزم من إمكانيات، ليقوم فريق المبادرة بمهامه بكل سهولة ويسر، مضيفًا أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي للتلاميذ بـ100 مدرسة ابتدائية التي تقع بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تسليم نظارات طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي لإعادة دمج، وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية، مؤكدًا تنظيم قوافل طبية بمراكز الشباب بالمحافظة، للكشف عن المواطنين غير القادرين بالمجان، وإجراء عمليات المياه البيضاء.

كما تطرق اللقاء لبرنامج الرعاية الصحية الخاص بالصندوق؛ لبحث توفير احتياجات المحافظة في قطاع الصحة، وكلف المحافظ وكيل الصحة بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات المحافظة في هذا القطاع لعرضه على الصندوق.

أما في مجال الدعم الاجتماعي، أوضح محافظ الغربية، أنه تم التنسيق مع الصندوق لتنفيذ عدة مبادرات بالمحافظة تتمثل في مبادرة "دكان الفرحة"، والتي يتم توزيع ملابس بالمجان على غير القادرين وتجهيز العرائس الأيتام، فضلا عن التوسع في برنامج "مستورة" الذي يقدم قروض ميسرة للمرأة المعيلة مما يساعدها على الإنتاج وكسب قوتها.