قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجه هيئة النظافة بتحرير محاضر بيئة ضد أي جزار يذبح بالشارع ويترك المخلفات، مضيفا لـ"الوطن"، أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتتراوح بين 500 جنيه و10 آلاف جنيه.

وأشار المصدر إلى أن المحاضر التي سيجري تحريرها ستحول للنيابة لاتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين. لافتا إلى أن من يذبح خروفا بالشارع ليس كمن يقيم شادر بالشارع ويحوله إلى بركة من الدماء ويؤذى مشاعر المارة ويعطل حركة المرور.

وأكد أن هناك تعليمات من محافظ القاهرة لهيئة النظافة برفع المخلفات أولا بأول من الشوارع والحفاظ على نظافتها.