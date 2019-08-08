بدأ عزاء الكاتب الصحفي الراحل عبد العظيم درويش، مدير تحرير جريدة الأهرام، وكاتب مقالات في جريدة الوطن، بمسجد القوات المسلحة في مدينة نصر، والذي وافته المنية أمس.

وشيعت جنازة الكاتب الصحفي عبد العظيم درويش، مدير تحرير جريدة الأهرام، وكاتب مقالات بجريدة الوطن، عقب صلاة المغرب، أمس، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، قبل دفنه في مقابر باب الوزير.

وحضر تشييع الجنازة أهل الفقيد وعدد من أصدقائه وتلاميذه، كما تقدم صفوف المشيعين من الكتاب الصحفيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور أحمد محمود، المدير الفني لجريدة الوطن، والكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم.

وقدم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، واجب العزاء، اليوم، في الكاتب الصحفي الراحل عبد العظيم درويش، مدير تحرير جريدة الأهرام، وكاتب مقالات في جريدة الوطن، بمسجد القوات المسلحة في مدينة نصر، والذي وافته المنية أمس.

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والراحل تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 1974، والتحق للعمل بمؤسسة الأهرام منذ العام 1975.