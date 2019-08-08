القضاء الروسي يجمّد حسابات مصرفية خاصة بمنظمة المعارض "نافالني"

جمّد القضاء الروسي، اليوم، الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني وللمتعاونين معه، وذلك في إطار تحقيق بقضية "تبييض أموال" يتزامن مع قمع السلطات لحراك احتجاجي كبير في موسكو.

كتبت المتحدثة باسم نافالني، كيرا ايارميتش، على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أمرت محكمة بريسنينسكي بتجميد الحسابات المصرفية التابعة لصندوق مكافحة الفساد ولبعض المتعاونين معه"، مضيفة أنّ الحساب المصرفي الخاص بفريق نافالني قد تم تجميده أيضاً، "رغم أنّه لا يرد في هذه القضية".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، السبت، فتح دعوى قضائية بتهمة "تبييض أموال" بحقّ منظمة نافالني، المتّهمة بتلقّي مبالغ مالية بطريقة غير شرعية تصل قيمتها إلى مليار روبل (13,8 مليون يورو)، وفتّش المحقّقون اليوم الخميس منازل العديد من المقرّبين من نافالني ومكاتب منظمة "صندوق مكافحة الفساد".

وكتب نافالني على مدوّنته الإلكترونية، أنّ "ما يجري الآن هو المحاولة الأكثر عدائية حتى الآن لإسكاتنا، لكن لا جديد في ذلك"، مضيفاً أنّه "لن يستسلم" ولن يغادر روسيا و"سيواصل أنشطته"، وتابع "الهدف الاستراتيجي من هذا الهجوم ومن كل الدعاوى القضائية الملفّقة، هو تخويفنا لا تخافوا من أن تشاركوا في التظاهرات".