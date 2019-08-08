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فى ذكرى رحيلها الثامنة.. هند رستم قمر لا يغيب

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محافظ الدقهلية: فتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد

محافظ الدقهلية: فتح المجازر لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد

ترامب ينتقد ماكرون لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران

ترامب ينتقد ماكرون لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران

تعيين معاونة لوزير الآثار لمتابعة أعمال مشروع المتحف المصري الكبير

تعيين معاونة لوزير الآثار لمتابعة أعمال مشروع المتحف المصري الكبير

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