عاجل.. "الداخلية" تنشر صور منفذ حادث معهد الأورام والمتورطين من "حسم"

نشرت وزارة الداخلية صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، كذلك صور المتورطين من حركة "حسم" الإرهابية في الحادث.

وكشف وزارة الداخلية، في بيام لها مساء اليوم، ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع معلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني عن تحديد منفذ الحادث، وأعلنت اسم منفذ الانفجار.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركي/ معتصم) والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم. كما أعلنت مصرع 15 إرهابيا تابعين لخلية "حسم" الإرهابية" خلال مداهمة أمنية، متورطين في الحادث.

وقالت الوزارة إنه تم مصرع 8 إرهابيين بالوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم، بعد أن حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقاءها على القوات.

وأضافت الوزارة، إنه تم العثور على 5 أسلحة آلي وبندقيتي خرطوش و5 عبوات متفجرة معدة للاستخدام، بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

كما أوضحت أنه تم مداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق وأطلقت النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلال النيران عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وبندقية خروش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة بداحله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.