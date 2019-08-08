قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية نجحت في تحديد الإرهابي من عناصر خلية "حسم" الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار الواقع إمام معهد الأورام.

وأضاف المصدر أن الوزارة ستصدر بعد قليل بيانًا تكشف فيه ملابسات الواقعة بالكامل.