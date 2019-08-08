صربيا تمنح الجنسية لرئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا

قررت الحكومة الصربية منح الجنسية لرئيسة الوزراء التايلاندية السابقة، ينجلوك شيناواترا، التي هربت من بلادها عام 2017 لتجنب المحاكمة بتهم الإهمال، وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن الحكومة الصربية قررت منح شيناواترا الجنسية في 27 يونيو الماضي، مضيفة أنها استندت في ذلك إلى حكم قانوني ينص على أنه "يمكن منح المواطن الأجنبي الجنسية الصربية إذا تماشى ذلك مع مصالح البلاد".

وكانت ينجلوك - التي سيطرت أسرتها على الحياة السياسية في تايلاند لأكثر من 15 عاماً - قد نفت التهم الموجهة إليها، والتي تتعلق بسياسات شراء الأرز التي طبقتها بعد توليها حكم البلاد عام 2011.