قال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم نقل ما يقرب من 500 أسرة من منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة حتى الآن، في إطار خطة محافظة القاهرة لإخلاء المنطقة تمهيدا لتطويرها، حيث تندرج المنطقة ضمن مناطق الخطورة من الدرجة الثانية.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن" أنه تم نقل الأسر إلى حي الأسمرات، لافتا إلى أن أعمال الإزالة مستمرة فور نقل الأسر مباشرة.

وأكد أنه من المتوقع إنهاء إخلاء منطقة أبو السعود خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، يتابعان نقل الأسر وإخلاء الموقع أولا بأول، وأن ذلك يأتي بالتزامن مع إخلاء المدابغ بسور مصر القديمة، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإدخال المنطقة ضمن خطة التطوير التي تشمل مصر القديمة باعتبارها منطقة سياحية وتراثية ومحط أنظار كثير من الزوار والسياح من كل بلدان العالم.