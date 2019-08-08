قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد العاملين بوزارة الهجرة لا يتجاوز 100 فرد.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن الوزارة أكملت 4 سنوات منذ إنشائها لكنها تظل وزارة وليدة إلى الآن، مشيرة إلى أن العاملين بالوزارة يبذلون جهودا جبارة واصفة إياهم بـ"فريق الأحلام".

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مبادرة جديدة تحت عنوان "مصر بداية الطريق" وهي عبارة عن تكريم كل المسؤولين الأجانب، الذين درسوا بمصر، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الوزراء والملوك تخرجوا من مصر من الجامعات المختلفة.