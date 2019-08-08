أمرت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتجميد صرف بعض المبالغ التي وافق عليها الكونجرس لتمويل المساعدات الخارجية، انتظارا لإجراء المزيد من المراجعة عليها، وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن مكتب الإدارة والميزانية بالإدارة الأمريكية طلب من الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقف إنفاق الأموال المخصصة للمساعدات الأجنبية التي تقدر بعدة مليارات من الدولارات في حالة عدم تحديد مجالات إنفاقها بشكل رسمي ودقيق.

وأشار "صوت أمريكا" إلى أن مكتب الإدارة والميزانية أوضح أن هذا التجميد سيشمل المساعدات الخاصة بالصحة الدولية ومبادرات السلام في العالم ومساعدات التنمية والمخدرات وغيرها، وقال راديو "صوت أمريكا" إن هذا الأمر آثار قدرا كبيرا من الانتقادات داخل الولايات المتحدة بالنظر إلى أنه سيمنع الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من توزيع مساعدات أجنبية تتراوح ما بين مليارين إلى أربعة مليارات دولار.

من جانبه، انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل، هذا الأمر الصادر عن إدارة دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "مثير للحيرة والدهشة"، وقال "إن الكونجرس عندما يقرر تخصيص مبالغ معينة للإنفاق على المساعدات الخارجية؛ فان هذا الإجراء من جانب الكونجرس ليس مجرد اقتراح، لكنه قانون صادر عن المشرع الأمريكي يحظى بموافقة الدستور"، وأضاف إنجل، أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوض قدرة الولايات المتحدة على تصدير قيمها للخارج فضلا عن قيادة العالم.

يشار إلى أن هذه المبالغ التي سبق وأن حظيت بموافقة الكونجرس، تتعلق بالعام المالي 2018 و2019، حيث من المنتظر إلغاء هذه الموافقات في حالة عدم إنفاقها بحلول الثلاثين من سبتمبر والذي يمثل نهاية السنة المالية بالولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب قد أقدمت على اتخاذ خطوة مماثلة في العام الماضي أثناء عطلة الكونجرس، غير أن البيت الأبيض اضطر في وقت لاحق للتراجع عنها بعد اعتراض وزير الخارجية مايك بومبيو وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي.