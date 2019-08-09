تسعى شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية لمعرفة السبب وراء تنفيذ رجل لعمليات طعن وسرقة مسلحة في منطقتين قرب لوس أنجلوس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين فيما بدا أنه عنف عشوائي.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شرطة كاليفورنيا، أنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر 33 عاما، لكنها لم تحدد هويته بعد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت سلطات كاليفورنيا، إن المشتبه به قتل اثنين من جيرانه طعنا أولا بعد ظهر الأربعاء، ثم سطا على مخبز في المنطقة، وعندها تلقت الشرطة عدة بلاغات عن رجل مسلح بسكين، ثم سرق الرجل مبالغ مالية بعد أن هدد أصحابها بالسكين وفر في سيارته لمنطقة قريبة حيث قتل رجلا في مطعم، قبل اعتقاله من قبل حارس أمن في مقهى مجاور.