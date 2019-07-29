عاجل.. الشرطة الأمريكية: نرجح تورط شخص ثان في حادث كاليفورنيا

قالت الشرطة الأمريكية، إنها ترجح تورط شخص ثان في حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أن 4 أشخاص قُتلوا في حادث إطلاق النار في كاليفورنيا من بينهم المشتبه في قيامه بالهجوم، ونقلت بعض وسائل الإعلام أن مطلق النار شاب أبيض في الثلاثين من العمر، وقال شهود عيان إن حالة من الذعر سادت مهرجان للطعام بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال إطلاق النار، مؤكدة أن من بين الضحايا أطفال.

بينما أكدت "روسيا اليوم" إصابة 11 شخصا على الأقل جراء إطلاق النار.