قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، لا سيما مع تزايد مجهودات الدولة في ظل وجود برنامج الرئيس لإنتاج 1.5 مليون رأس ماشية.

وكشف "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك مزرعة منشأة ضمن مشروع الـ1.5 مليون رأس ماشية في الفيوم، وفي أكثر من محافظة أخرى.

وتابع: "معدل الذبح البتلو أكثر من نصف مليون رأس، ومع قرار منع البتلو لأن وزنه عند الذبح 100 كيلوجرام، وبعد قرار الذبح يتم ذبح العجل بوزن 400 كيلوجرام حد أدنى، وبذلك تم مضاعفة 400% من وزنه"، مؤكدا أنه لا يوجد مجزرا حكوميا يذبح عجل بتلو في الوقت الحالي.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن المحافزة تحتوي على 23 مجزرا حكوميا ومجزرين قطاع خاص، موضحا أن معدل الذبح الشهري 18 إلى 20 ألف رأس ماشية في محافظة الجيزة، كاشفا أن مجازر الجيزة داخل الكتلة السكنية تتسبب في مشاكل كبيرة جدا.

وأوضح أن أكبر مجزرين في الجيزة يوجدان في المنيب والوراق، وهما داخل الكتلة السكنية وهناك مشاكل في شبكة الصرف والمياه والكهرباء، وعندما تم إنشائهما في فترة الثمانينات كانت تلك المنطقة ليس بها تجمعات سكنية في تلك الفترة، مطالبا بخروج المجازر إلى الظهير الصحراوي، عبر مراحل.