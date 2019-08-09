ياسمين عبدالعزيز عن "لآخر نفس": "زهقت من الكوميدي واتحديت نفسي فيه"

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc".

وقالت عبدالعزيز، إنها تحدت نفسها في مسلسل "لآخر نفس"، مشيرة إلى أنها ملت من الأعمال الكوميدية وتحدت نفسها في مسلسل درامي، "أنا خلاص عملت كوميدي واتثبت في الحتة دي وزهقت، وعملت تحدي لنفسي وعشان كده عملت المسلسل ده عشان أعمل حاجة مختلفة".

وأوضحت أنها عانت من صعوبة كبيرة في تنفيذ المسلسل، مشيدة بأداء المخرج حسام علي، "المسلسل كان صعب قوي قوي قوي، وحسام علي المخرج اتبهدل لأن المسلسل كان كله في الشارع واتبهدلنا".