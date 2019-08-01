يبدأ الموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يبث على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في السابع من أغسطس المقبل، والفنانة ياسمين عبدالعزيز أول ضيوف البرنامج، إذ تعود للظهور في البرامج التليفزيونية بعد 17 عامًا من الغياب، في لقاء يذاع على مدار 3 حلقات من الأربعاء للجمعة.

ويشهد اللقاء العديد من المفاجآت واللقطات الطريفة، إذ ظهر في برومو الحلقة لقطات لـ"ياسمين" مع مجموعة من الزواحف والحيوانات، أبرزها "نسناس" ثم "ثعبان" أمامها في أحد الصناديق، وتحتوي الحلقة على العديد من المواقف والألعاب الطريفة بين الضيفة والمذيعة والجمهور.

يُذكر أنّ الموسم الجديد من "معكم منى الشاذلي" يبث في تمام التاسعة مساءً، من الأربعاء للجمعة، على شاشة قناة cbc.