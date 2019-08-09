عاجل.. سلسلة انفجارات بمخزن ذخيرة في تركيا قرب الحدود السورية

وقعت سلسلة انفجارات في مخزن للذخيرة في بلدة الريحانية التركية، قرب الحدود مع سوريا، بحسب "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "رويترز".

ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، حتى الآن، وتم إخلاء المنازل القريبة من الحادث.