أول أيام موسم الحج.. ما هو يوم التروية والأعمال المستحبة فيه؟

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الجمعة، التوجه إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة النبي محمد صلى عليه وسلم، وذلك خلال أداءهم مناسك الحج لهذا العام.

وفي التقرير التالي تستعرض "الوطن" المعلومات التي تتعلق بيوم التروية:

ما هو يوم التروية؟

يوم التروية هو أحد الأيام العشر من ذي الحجة التي لها مكانة عند المسلمين، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، يستعد خلاله الحجاج لصعود جبل عرفة، عن طريق المبيت في منى.

سبب تسمية يرم التروية

هناك روايتان لسبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، فبعض العلماء أرجعه لأن الحجاج يشربون الماء فيه عند مبيتهم في منى، ويعدونه ليوم عرفة، فلم تكن المياه قديمًا متوفرة في كل الأماكن، لذا كان على الحجاج الارتواء منه.

والبعض الآخر يرجعه إلى تروي سيدنا إبراهيم عليه السلام برؤيته، وهو يذبح ابنه إسماعيل.

ما هو فضل يوم التروية؟

يكمن فضل يوم التروية في كونه أحد الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها، فهو يوم يبدأ فيه الحج، من خلال الإحرام ليبدأو المناسك، ومن صام هذا اليوم من غير الحجيج فإنّه يُعطى من الأجر ما لا يعلمه إلّا الله تعالى.

الأعمال المحببة فيه

هناك بعض الأعمال المحببة في يوم التروية، وهي:

- يستحب للحاج أن يبيت بمنى يوم التروية، وأن يصلي فيها خمسة فروض، ثم التوجه إلى عرفات.

- الإحرام في منى بيوم التروية.

- الإكثار من الدعاء والتلبية أثناء التوجه إلى منى والجهر بها، إسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام.