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يوم التروية

ينطلق فيه الحجاج إلى مشعر منى عقب ارتداء ملابس الإحرام، ويبيتون فيه اتباعًا لسنة الرسول، ويصلون فيه 5 صلواتٍ "الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة".

التروية.. 8 ذي الحجة وأول أيام الحج

رامون دياز

عاد بقوة اسم الارجنتينى رامون دياز، لتولى مهمة تدريب فريق الزمالك في الموسم الجديد بعد نجاح وسطاء فى تقريب وجهات النظر بين إدارة النادى والمدرب حول راتبه الشهرى، ووجود مساعدين أجانب له، وتنازل كل طرف عن أمور كانت تقف حائلاً دون التقدم فى التفاوض.

فرصة جديدة بالزمالك للتعاقد مع "دياز" بعد تنازلات متبادلة وتدخل وسطاء

لوكاكو

أعلن نادي إنتر ميلان الايطالي، اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع روميلو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا بساعات.

رسميا.. لوكاكو ينضم لصفوف إنتر ميلان

اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

قال أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى ألف جنيه خلال 3 أشهر.

وأضاف أمير رزق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن الزيادة في أسعار الذهب جاءت نتيجة التعريفة الجمركية، ونظام الضرائب في أمريكا، وتأثيره على سوق الذهب العالمي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الضرائب المفروضة على صادرات الصين 10%، ما تسبب في هذه الأزمة.

بعد توقعات بارتفاع أسعار الذهب.. نصائح للمواطنين عند الشراء

تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات، في تعاملات اليوم، مقارنةً بأمس، بعد يومين من الارتفاع سجل فيهما 18 جنيهًا زيادة.

وسجّل عيار 24، اليوم، 796 جنيهًا، وسجّل عيار 21 نحو 696 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 18 لـ597 جنيهًا، وبِيِعَ الجنيه بـ5 آلاف و574 جنيهًا.

عاجل.. تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات بعد يومين من الارتفاع