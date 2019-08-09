تباينت سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران

سجل الدولار في بنك مصر إيران اليوم 16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة 16.52 جنيه للشراء، و16.62جنيه للبيع.