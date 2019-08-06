سعر الدولار اليوم

تقدم "الوطن" سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 أغسطس في البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي نحو 16.53 جنيه للشراء، 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الزراعي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الزراعي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.