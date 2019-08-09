حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء 21 أغسطس، موعدًا لإجراء امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح، للعام الدراسي 2019 - 2020 بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للمديريات، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتيسيرًا على أولياء الأمور.

وطالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني عبر الرابط http://emis.gov.eg؛ لمعرفة مقار اللجان والتعليمات الخاصة بإجراء الامتحان.

وعقدت الوزارة امتحانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح يومي 5 و6 أغسطس 2019، وحضر 2596 طالبًا موزعين على 291 لجنة بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية على مستوى 27 محافظة.