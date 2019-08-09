بعد حلقة ياسمين عبد العزيز.. ريهام حجاج تنشر صورة مع زوجها

تطرقت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى أزمة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، أثناء ظهورها، أمس، مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت عن قصة زواجهما التي بدأت منذ 17 عاما، وصولا إلى قصة انفصالهما.

وأكدت ياسمين أن علاقتها بزوجها السابق يغلفها الاحترام، قائلة: "مينفعش واحد عيشت معاه 17 سنة أتكلم عليه، إحنا علاقتنا زي الفل، وبنسأل على بعض، ولما قابلته آخر مرة قعدنا نهرج، إحنا بنحترم بعض، وهو على راسي".

في الوقت نفسه، نشرت الفنانة ريهام حجاج الزوجة الحالية لرجل الأعمال محمد حلاوة، صورة تجمعهما معا، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة: "حب عمري"، وهو ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة للفنانة ياسمين عبد العزيز، خصوصًا أن آخر صورة نشرتها برفقة زوجها الحالي يعود تاريخها إلى 22 يونيو الماضي.