تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن مسلسل "لآخر نفس" حتى 28 رمضان الجاري.

مسلسل "لآخر نفس"، تجربة جديدة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، خرجت من خلاله من القالب الكوميدي، وقدمت الأكشن، الذي حصلت من خلاله على إشادات من الجمهور والنقاد على دورها.

المسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، هبة عبدالغني، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، محمد درويش،هاجر الشرنوبي ومحمد درويش، وحازم إيهاب.