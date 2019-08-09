أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء لجنة اختيار القيادات المحلية بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لـ 1114 متقدما لمسابقة القيادات رقم 2 لسنة 2019، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا لشغل 65 درجة من وظائف القيادات بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديري العموم، للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيري عموم محافظات وسكرتيري عموم مساعدين.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات، إنه سيجرى فحص كل الملفات للمتقدمين بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية وتجميع الدرجات في الاختبارات التي أجريت للمتقدمين، والدرجات التي حصلوا عليها في المقابلات الشخصية، لاختيار العناصر المناسبة والقادرة على العطاء والتفاني في العمل، خلال الفترة الحالية.

وأكد شعراوي حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة؛ ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات، ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن لجنة القيادات التي يرأسها تضم في عضويتها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق، وأحد نواب المحافظين السابقين، وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات، وعضو من مجلس الدولة، وأمين عام الإدارة المحلية.

وأوضح شعراوي أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيجرى اجتيازهم للمقابلات الشخصية.