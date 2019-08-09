أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها لمشاركتها في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، مشيرة إلى أنها فخورة بحجم الإيرادات الذي حققها الفيلم، وأن دورها تطلب منها مجهود كبير للغاية من أجل أحد حركات الأكشن التي تتواجد في العمل.

وبخصوص خططها، خلال الفترة المقبلة، أكدت تارا لـ"الوطن"، أنها تحضر لأكثر من مشروع فيلم قصير، مؤكدة أنها تحب ذلك النوع من الأفلام.

وضم الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" فريق عمل الجزء الأول نفسه، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وشاركهم النجمة هند صبري والنجم إياد نصار بطولة الجزء الثاني.