دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الأطراف الليبيين المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.

وأوضحت البعثة الأممية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، أنه تأكيدا لما أعلنته سابقا، تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الأطراف إلى قبول هدنة انسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ مع صباح العيد، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وعبرت البعثة عن أملها بأن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل السبت من هذا الأسبوع، وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم طرفي النزاع في مناسبات عديدة بالموافقة على هدنة إنسانية، لكن كل هذه المحاولات فشلت.

ويواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجومًا للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت الشهر الخامس في سقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.