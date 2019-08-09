القبض على أخطر هارب متهم بسرقة خطوط المواد البترولية في السويس

ألقى رجال مباحث مديرية أمن السويس، القبض على أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في سرقة المواد البترولية من عدة خطوطه بالمحافظة، اليوم الجمعة، والصادر بحقه أحكام غيابية بالسجن، وقرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة في أكثر من قضية مماثلة.

القبض على المتهم "س. أ"، بدأ بوضع اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خطة أمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربة، ومن بينها المتهم الهارب "س. أ" 47 عاما، المتخصص في سرقة خطوط المواد البترولية.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن، تبين من تحرياته، أن المتهم مختبئ في أحد الأماكن بالمحافظة، والذي بمداهمته، اٌلقي القبض عليه، وضبطت القوات بحوزته "بندقية آلية ومنظار خاص بها، سيارة BMW موديل 2018، وكميات من الذخيرة".

وأكدت التحقيقات الأمنية، أن المتهم المضبوط، من أخطر العناصر الإجرامية التي كانت تسرق خطوط المواد البترولية على طرق "العين السخنة، والأدبية، والسويس- القاهرة" ومعروف عنه خطورته الشديدة.