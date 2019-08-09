تستعد المطربة العالمية جينيفر لوبيز لإحياء حفلها الأول في مصر، اليوم، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا، بـ"Seacode Beach Club" بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس الجاري.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن مدينة العلمين الجديدة كالتالي:

تبلغ مساحتها 48 ألف فدان.

واحدة من 13 مدينة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

تقع المدينة بالساحل الشمالي الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لمصر.

تضم أحياء سكنية متميزة.

تضم ممشى على طول 14 كم، يطل على كورنيش البحر.

تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ محطة تحلية المياه؛ لتخدم تاميدنة بطاقة 150 ألف م3/ي.

وتتفاوتت أسعار تذاكر الحفل، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، وصولا لفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.