نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل رؤية الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنه تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

بورسعيد 24 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الإسماعيلية 24 38

السويس 24 37

العريش 24 33

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 26 38

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 41

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 40

المدينة 26 39

الرياض 27 43

المنامة 34 39

أبو ظبي 33 44

الدوحة 33 40

الكويت 32 47

دمشق 16 36

بيروت 26 31

عمان 17 31

القدس 17 29

غزة 22 31