قدم الفنان رامي صبري شكرا خاصا لشركة "نجوم ريكوردز" بعد أن قدم معهم ألبومه الغنائي الجديد "فارق معاك".

ونشر صبري صورة له وهو يحمل نسخة من ألبومه الجديد وعلق عليها قائلا: "بقالنا فترة معندناش شركة إنتاح بتقدر تفكر فكر مختلف عن الفكر اللي موجود في سوق الأغاني ومعندناش شركة بتحط فلوس في ألبوم إلا لو هترجعلها الفلوس دي حالا".

وأضاف: "لكن بصراحة شديدة شركة نجوم ريكوردز بتعمل كل حاجه وبطلع فلوس عشان المنتج اللي هو بقى الألبوم وصور الألبوم والكاڤر والكليب والأوت دورز وكل ده وهيا مبتستناش مقابل دلوقتي أكيد عايزين يرجعو فلوسهم لكن بتقولك أنا أهم حاجة عندي الكواليتي والكواليتي دي كلمة كبيرة فيها تعب ناس كتير وفلوس ممكن مترجعش".

تابع: "أكيد أنا كنت أتمنى أكون مع شركة زي نجوم من بدايتي عشان بردو أنا بدور دايما على الكواليتي في كل الشغل اللي بقدمه، أخيرا شكرا لشركة نجوم ريكوردز شكر لكل العاملين، وشكرا لهالة حجازي، وبالمناسبة ده أول ألبوم أعمله وأنا مرتاح".