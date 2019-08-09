طالبت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، باكستان بتقبل الواقع والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لنيودلهي،عقب قرار الهند إلغاء الوضع الخاص الممنوح لإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين، وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار - في تصريح نقلته قناة (إن دي تي في) الهندية - "إن نيودلهي تتواصل مع الدول الأخرى من أجل شرح موقفها بشأن إقليم كشمير".

وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان التي قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية ورفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.