أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1909 لاجئين عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، وذكر المركز - في بيان اليوم الجمعة - أن من بين اللاجئين 395 شخصا عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1514 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار مركز المصالحة، إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام على مساحة 2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.