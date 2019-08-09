جانب من استعدادات الداخلية

بدأت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق؛ للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين في أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور ودور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية، فضلا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة، ودور السينما والمناطق التجارية التي تشهد تجمعات جماهيرية.

كما يضطلع السادة مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، وتأكيد ضرورة التحلي باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتحقيق خطط الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.