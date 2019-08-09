هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، اليوم: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الرئيس السيسي: "أتوجه إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد".