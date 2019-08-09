بالأسماء.. 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الدولي

أصيب 5 مواطنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الضبعة الإقليمى، عند علامة الكيلو 45 اتجاه العلمين.

وأخطر اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، اليوم الجمعة، بالحادث، من إدارة شرطة النجدة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابسات وقوعه.

ونقلت سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزى جميع المصابين في الحادث، وهم:

1- أيمن جمال، 32 سنة، من أسيوط، مصابا باشتباه نزيف داخلي في المخ، واشتباه كسر في القدم اليسرى، وسحجات وكدمات متعددة بالجسد.

2- داليا ممدوح أحمد، 30 سنة، من أسيوط، مصابة باشتباه كسر في الفقرات القطنية، وكسر مفتوح في القدم اليمنى، وسحجات وكدمات متعددة بالجسد.

3- عمر سيد محمد حسين، 34 سنة، من أسيوط، مصابة باشتباه كسر في الفقرات العنقية، وسحجات وكدمات متعدده.

4- عمار ياسر سيد محمد حسين، 8 سنوات، من أسيوط، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

5- فارس معاذ حسن، 4 سنوات، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

وحرر عن الواقعة، المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.