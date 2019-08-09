تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "سيد.ا" 42 عاما، مقاول، ومقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي ومستأنف "مبانٍ" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.