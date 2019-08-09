انتهت الفنانة أمينة خليل من تصوير مشاهدها في فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، والتي تم تصويرها في القاهرة، ومن المقرر أن يعود فريق عمل الفيلم لاستكمال التصوير بعد إجازة عيد الأضحى، بعد 15 يوما، في عدد من الدول الأوروبية.

ويتضمن دور أمينة عددا من مشاهد الأكشن التي تقدمها للمرة الأولي، حيث أكدت لـ "الوطن"، أن ذلك النوع من الأفلام جديد عليها، قائلة إنها كانت تتمني تقديم الأكشن منذ فترة طويلة، لذلك لم تستعن بأي دوبلير في مشاهدها، لأنها تحب المغامرات، وتجمعها معظم المشاهد بالفنان محمد إمام.

وتشارك أمينة في موسم عيد الأضحى بفيلم "الكنز 2.. الحب والمصير" للمخرج شريف عرفة، حيث تواصل تقديم شخصية "نعمات رزق"، التي قدمتها ضمن أحداث الأول الذي عرض عام 2017، كما تنتظر عرض فيلم "أعز الولد" للمخرجة سارة نوح، ولكن تقتصر مشاركتها على كونها ضيفة شرف بالفيلم، بصحبة عدد كبير من النجوم الذين يشاركون أيضا كضيوف شرف.

وعن مشاركتها في سباق الدراما الرمضانية المقبل، أوضحت أمينة خليل أنها لم تستقر حتى الآن على عمل درامي للتواجد فى الموسم المقبل، خاصة أنها تفضل اختيار أعمالها بعناية شديدة، بعد النجاح الذي حقتته مؤخرا حيث أجبرها على التأني في خطواتها المقبلة، وبالتالي ليس المهم لها هو التواجد الدائم بقدر وجود عمل مختلف وجيد على المستوى الفني حتى يضيف لها.