وفاة مسعف سقط به أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

لقى مسعف بالدقهلية، اليوم، مصرعه إثر سقوط مصعد كهربائي كان يستقله من الدور الحادي عشر عقب توصيله مريض إلى أحدى المستشفيات الخاصة بالمنصورة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط "أسانسير" خاص بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ميدان المحطة بالمنصورة دائرة قسم ثان، وبداخله أحد الأشخاص.

انتقل على الفور ضباط المباحث بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ وتمكنوا من فتح الأسانسير عقب سقوطه، وتبين مصرع أحد الأشخاص بداخله، ويدعى "حمادة.ا.م" مسعف بإسعاف الدقهلية.

وتبين أن المسعف كان يقوم بتوصيل حالة للمستشفى، وعقب انتهائه من عمله وإدخاله للمريض الذي كان ينقله إلى المستشفى الخاص، توجه للأسانسير للمغادرة، ولكنه سقط به من الدور الـ 11 ولقي مصرعه في الحال. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.