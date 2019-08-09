بسبب مخالفات مالية.. إحالة جمعية رعاية مقابر المسلمين بدمنهور للنيابة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مقابر المسلمين بدمنهور، للنيابة العامة، وذلك لارتكاب مجلس الإدارة مخالفات إدارية ومالية، تمثلت فى قيام الجمعية بطباعة إيصالات تحصيل نقدية دون اتخاذ الإجراءات القانونية وموافقة الجهة الإدارية المختصة.

كما قامت الجميعة المذكورة، ببناء 42 مقبرة وبيعها للمواطنين وتحصيل ثمنها وإيداع هذه الأموال فى حساب الجمعية مخالفة بذلك النظام الأساسي للجمعية وأحكام القانون، وقامت مديرية التضامن الاجتماعي، بفحص أعمال الجمعية وأوضح تقريرها تلك المخالفات المشار إليها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بتشكيل لجنة بالقرار رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٩ لاستلام السجلات والأوراق الخاصة بمقابر المسلمين بمدينة دمنهور من الجمعية الخيرية لرعاية المقابر.

وشدد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة الجهود لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين لأحكام القانون والمفسدين ومهدري المال العام والمستغلين مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية.