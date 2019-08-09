وافقت الحكومة الفيدرالية الباكستانية، اليوم الجمعة، على تعليق العلاقات التجارية الثنائية مع الهند، وذلك في أعقاب قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص الممنوح لإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم إعلان هذا القرار خلال اجتماع للحكومة اليوم، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعدما قررت لجنة الأمن القومي الباكستانية في وقت سابق خفض العلاقات الدبلوماسية مع الهند وتعليق التجارة الثنائية معها.

وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.