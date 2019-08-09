أعلنت جامعة الأزهر عن عقد لقاء مفتوح مع الطلاب والطالبات الجدد صباح يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس الجاري، في الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين جامعة الأزهر، بالقاهرة، داخل حرم الجامعة بمدينة نصر.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن اللقاء سيحضره الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونوابه، وذلك في إطار حرصه على التواصل مع أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات الجدد الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام.

وقالت الجامعة، إن اللقاء سيضم عددا من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجديد، والرد على جميع الاستفسارات التي تدور في أذهانهم حول بداية العام الدراسي وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية، مباشرة من خلال قيادات جامعة الأزهر.