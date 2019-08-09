أدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، ظهر اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشيخ أبو الحسن الشاذلي بمدينة مرسي علم، وسط حشد كبير من المواطنين الذين توافدوا للاحتفال بمولد قطب الصوفية الشيخ أبو الحسن الشاذلي .

وعقب صلاة الجمعة، وجه المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن تنعم مصر بالخير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتفقد المحافظ الاستعدادات الأمنية بالمنطقة تمهيدا لليلة الختامية للاحتفال بمولد الشيخ الشاذلي، والتي تشهد توافد الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة. رافق المحافظ خلال جولته النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .